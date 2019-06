MESSINA – Una ragazza di 20 anni, Martina Carbonaro, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Messina. Ci sono anche due feriti non gravi. L’incidente si e’ verificato intorno alle 4 del mattino sulla via Consolare Pompea all’altezza del villaggio Grotte, nella zona nord della citta’. La giovane era a bordo di una Fiat Panda con altre tre amiche: sembra che stessero tornando a casa dopo una festa. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale intervenuta sul posto, per cause che sono ancora in corso di accertamento, l’auto e’ uscita di strada finendo contro un’altra vettura che era parcheggiata. La giovane e’ stata sbalzata dall’abitacolo e per lei non c’e’ stato nulla da fare. Ferite in modo non grave le amiche. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.