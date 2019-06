Vallelunga – Anche questa volta il concerto di fine anno dell’Orchestra del Plesso “S. Quasimodo” di Vallelunga ha riscosso notevole successo tra docenti, alunni e famiglie giovedì 6 giugno 2019. Il concerto suddiviso in tre parti ha visto per prima l’esibizione dell’ensemble formato dagli alunni iscritti al primo anno che hanno suonato rispettivamente Here’s To you di E. Morricone, Thema di James Bond e la colonna sonora del film Il Gladiatore. Subito si sono esibiti l’ensemble formato dai ragazzi delle classi terze e che hanno eseguito il noto brano dei Queen Bhoemian Rapshody. Il concerto si è concluso con la performance dell’orchestra formata dagli alunni delle classi seconde e terze che hanno suonato La serenissima dei Rondò Veneziano, Mozart Suite, Odissea Veneziana dei Rondò Veneziano e Palladio Karl Jenkins. Durante i saluti e i ringraziamenti della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo, la prof.ssa Graziella Parello, è arrivata la comunicazione che gli alunni del corso musicale hanno ottenuto il terzo premio categoria orchestra, il secondo premio categoria solista pianoforte (a Martina Baglio) e il secondo premio categoria solista violino (a Sefora Salomone) al concorso nazionale di musica città di Racalmuto. La manifestazione è stata coordinata dal referente del corso musicale, il prof. Alessandro Messina, e gli alunni sono stati preparati dai docenti di musica Raul Perna per il pianoforte, Mirko D’Anna per il violino, Dario Cirrito per la chitarra, Emilio Campo e Alessandro Messina per il flauto. Oltre ai numerosissimi genitori erano presenti al concerto il vicesindaco di Vallelunga Samanta Ministeri, gli assessori Rosa Izzo e Mario Di Gangi, il primo e il secondo collaboratore della preside rispettivamente Angelica Lo Iacono e Rosetta Ministeri.