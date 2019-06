MUSSOMELI – Si ritiene soddisfatto il primo cittadino Catania dei risultati conseguiti in base alla programmazione portata avanti. E avvalendosi del social così si esprime: “E’ con un certo orgoglio che posso affermare OGGI che Mussomeli è una città verde. Non solo siamo riusciti ad uscire dal mercato di salvaguardia, risparmiando quindi, somme considerevoli (oltre 100 mila euro) che potremo destinare a servizi e opere per i cittadini, ma oggi, possiamo anche vantarci, di essere uno dei pochissimi comuni siciliani che, per i propri consumi (Pubblica illuminazione ed edifici), utilizza il 100% di energia prodotta da fonti rinnovabili. Voglio ringraziare la mia squadra e l’assessore Canalella, assessore con delega all’energia, per lo straordinario lavoro svolto. E a breve inizieremo ad efficientare tutta l’illuminazione pubblica di Mussomeli. Le nostre scelte e il tanto lavoro ripagano”.