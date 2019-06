MUSSOMELI – L’Amministrazione di Mussomeli, l’Associazione Culturale BC Sicilia e il Circolo Pensionati del Centro Diurno di Mussomeli, a conclusione dei corsi promossi dalla Università della Terza Età o del tempo ritrovato che ha visto piacevolmente impegnati docenti e discenti nelle diverse attività quali: Arte, Letteratura, Teatro e scrittura Creativa, Inglese, Salute e stili di Vita, Storia e tradizioni, Ballo, Ginnastica posturale dolce Metodo FeldenKrais, rendono noto che per sono stati organizzati dei viaggi aventi i seguenti itinerari e durata: -Palermo Arabo-Normanna gg.1; -Weekend a Mazara del Vallo -Mozia-Trapani e Segesta – Matera- Puglia gg.5. E’stato reso noto che l’invito è esteso a tutti, anche a coloro che quest’anno non hanno preso parte ai corsi organizzati dall’Università della Terza Età. Per tutte le informazioni inerenti il programma e le date previste per ciascun viaggio proposto, ci si può rivolgere alla Sig.ra Giuseppina Lanzalaco presso la Biblioteca Comunale tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.