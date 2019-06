CAMPOFRANCO. La percentuale di raccolta differenziata nel mese di aprile a Campofranco ha superato il 70%. E’ quanto ha tenuto a comunicare alla cittadinanza il sindaco Rino Pitanza. <E’ con soddisfazione che comunichiamo che Campofranco nei risultati del mese di aprile 2019 è uno dei paesi della Sicilia con la percentuale di raccolta differenziata più alta: 70,79 %. Frutto di un lavoro che insieme stiamo facendo, amministrazione, operatori della società incaricata e soprattutto i cittadini che continuano a differenziare in maniera convinta e soprattutto positiva>. Il sindaco, tuttavia, ha voluto evitare facili entusiasmi mettendo in guardia: <Ma questo dato può diventare oscillante verso il basso tanto quanto “abbasseremo la guardia” e pertanto l’invito è sempre quello di perseverare nel giusto comportamento, dato che ancora qualcuno non ha diciamo… capito che differenziare è meglio per tutti, soprattutto nel periodo estivo che già è arrivato>. Il primo cittadino campofranchese ha anche reso noto che abreve sarà ripresa una campagna di sensibilizzazione su come meglio differenziare e su come riciclare, dato che tanti rifiuti possono e devono non essere trattati come spazzatura ma come risorsa. <Mantenendo la percentuale sopra il 70% – ha concluso – avremmo la grande opportunità di ricevere contributi economici non indifferenti per poterli utilizzate nel territorio>.