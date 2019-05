MUSSOMELI – “Mi preme ringraziare, in qualità di Assessore ai Lavori Pubblici, i rappresentanti locali e nazionali della Lega, per il finanziamento di 100.000€ sulla viabilità di Mussomeli e i 70.000€ sulla pubblica illuminazione, lavori che partiranno a breve e che restituiranno ai cittadini di Mussomeli la dignità che meritano”. Sono state queste le parole di Toti Nigrelli, assessore comunale a Mussomeli, durante la presentazione delle liste di Matteo Salvini per le prossime europee. All’incontro erano presenti Annalisa Tardino, in corsa con la Lega per le prossime elezioni europee, e l’On. Alessandro Pagano, Deputato nazionale e vice capo gruppo della Lega a Montecitorio. “Toti Nigrelli ha manifestato grande sensibilità nel ringraziare il Ministro Matteo Salvini – hanno detto Annalisa Tardino e l’On. Pagano. – Gli apprezzamenti che continuano ad arrivare all’indirizzo dei nostri rappresentanti politici certificano che il nostro lavoro sta avendo ricadute positive sul territorio, specialmente sui piccoli centri che per anni sono stati abbandonati dai governi nazionali. Ci impegneremo – hanno continuato – a portare i ringraziamenti direttamente al Ministro Matteo Salvini, affinché si possa impegnare a firmare il medesimo decreto di finanziamento anche per gli anni a seguire, in modo da risolvere completamente il problema viabilità a Mussomeli e provincia. Con questo vogliamo dimostrare che, con un pò di coraggio, le cose si possono fare. Nei prossimi giorni, inoltre, inviteremo il Ministro Matteo Salvini a venire a Mussomeli, così da inaugurare i nuovi tratti di strada che grazie al Decreto Sicurezza verranno ripristinati”.