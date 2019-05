Alle elezioni Europee di domenica la Lega a Mussomeli è risultata essere la seconda lista più votata. Un risultato grazie agli 862 voti che rappresentano ben il 23,15% delle preferenze. Un dato che – secondo il presidente del circolo locale Gero Lombardo- premia il lavoro dei militanti e incoraggia a proseguire in vista dei prossimi impegni, “in primis le elezioni comunali del prossimo anno”. Un successo – sottolinea- in linea con lo straordinario risultato ottenuto dal partito in tutta Italia. “A livello nazionale la Lega è stata premiata dal proprio elettorato sia per aver dato risposte concrete in questi mesi di governo, sia per la sua presenza capillare in tutto il territorio dimostrata in questa campagna elettorale. In una piccola realtà come quella di Mussomeli, bisogna riconoscere l’azione del circolo locale che con impegno e serietà ha ottenuto la fiducia dei propri concittadini portando la Lega al secondo posto tra le liste in campo”. Lombardo sottolinea il contributo fornito dal gruppo mussomelese a sostegno della candidata Annalisa Tardino. “Anche il nostro impegno ha consentito ad Annalisa Tardino di conquistare un posto tra i banchi dell’Europarlamento, il suo, anche grazie ai 409 voti raccolti nella sola Mussomeli, è un successo personale che le ha permesso di diventare la più votata in Sicilia seconda solo a Matteo Salvini”. Infine Gero Lombardo, nell’analizzare la crescita del partito nella “capitale del Vallone”, intende togliersi un sassolino dalle scarpe: “In pochissimo tempo abbiamo registrato un trend di crescita oltre ogni più rosea previsione. Siamo partiti dallo 0 percento, dalle battute a volte di scherno, a diventare il secondo partito più forte della città. Ecco perché è doveroso un ringraziamento sincero e di profonda gratitudine a tutti gli elettori oltre a coloro che hanno creduto in questo progetto rivelatosi vincente”.

Nella foto Gero Lombardo, Annalisa Tardino ed il responsabile tesseramento Lega in Sicilia Massimiliano Rosselli