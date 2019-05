PALERMO – “A seguito delle dichiarazioni del Presidente della Regione, Nello Musumeci, che esprimono contrarietà per il rinvio delle elezioni provinciali, noi come Forza Italia, siamo pronti a votare l’emendamento proposto dal Governo per il ripristino delle elezioni: è giusto che si vada subito al voto”. A riferirlo è il deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, on. Tommaso Calderone.

“Lo scorso mercoledì – conclude il Parlamentare – ero già intervenuto in Aula a nome del partito per manifestare la contrarietà per un emendamento che prevedeva il rinvio al 2020 delle elezioni per gli Enti intermedi. La permanenza del commissariamento per un altro anno, sarebbe per loro dannosa oltre che controproducente”.