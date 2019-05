CAMPOFRANCO. In settimana il M5S di Campofranco ha protocollato una proposta di deliberazione per chiedere l’approvazione dei regolamenti sul compostaggio locale, di comunità e di prossimità. In una nota lo stesso M5S locale ha sottolineato: <È la seconda volta che torniamo sul tema dopo la bocciatura della medesima proposta di circa un anno fa. Questa volta, siamo più ottimisti per due motivi: il primo è che sia il Governo nazionale che quello regionale, che ha messo a disposizione per tutti i comuni degli schemi di regolamento da cui abbiamo tratto le proposte in questione, stanno cercando di invogliare le amministrazioni a seguire la strada del compostaggio in un’ottica di riduzione dei costi e di raggiungimento di un’economia circolare; il secondo è che la Regione Siciliana sta promuovendo un bando europeo per il sostegno alle attività di compostaggio, con scadenza a luglio, che andrebbe a sopperire ai costi per la diffusione del compostaggio, il quale per potervi accedere, necessita obbligatoriamente dell’approvazione dei regolamenti in questione>. Secondo il M5S campofranchese <Ancora una volta la Città ha una grande opportunità. Siamo certi che questa volta non se la farà sfuggire>.