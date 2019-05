CAMPOFRANCO. E’ iniziata la 19^ edizione del Concorso “FOCUScuola” promosso dall’Osservatorio Permanente Giovanni Editori di Firenze e dalla rivista culturale/scientifica FOCUS. Anche Campofranco è presente con le classi del biennio dell‘Istituto Professionale ad indirizzo Manutenzione Assistenza Tecnica (MAT). La partecipazione e tutte le attività del concorso sono state curate dal prof. Vincenzo Scozzaro, che dovrà inviare entro il 3 Giugno 2019 alla redazione di Focus, il risultato del progetto. A collaborare con il prof. Scozzaro, l’assistente tecnico Paolo Favata, e i docenti Michele Campisi, Orlando Cordaro e Simona Cannella. Il prof. Scozzaro ha voluto dare il nome di “Scaccomat” al progetto, con gli alunni che hanno rappresentato le figure classiche degli scacchi, utilizzando il tornio come macchina utensile e diverse lavorazioni al banco, mostrando di possedere una discreta manualità, notevole creatività e capacità di lavorare in gruppo. Dunque, anche il Professionale di Campofranco avrà l’opportunità di esternare quanto di buono e formativo da sempre sa trasmette ed offrire, affermando la sua validità e importanza nel territorio. Il Sindaco Rino Pitanza, il vice sindaco Francesca Di Giovanni, l’assessore Calogero Nicastro, il presidente del consiglio comunale Arianna GIuliano, il vice presidente Paolino Pera e i consiglieri comunali Geltrude Gallitano e Lillo Schillaci hanno voluto fare visita all’istituto (nella foto), ai docenti e soprattutto ai ragazzi, incoraggiandoli a dare sempre il meglio di loro stessi e cogliere ogni singola opportunità per il loro futuro di crescita e lavorativo.