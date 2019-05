CAMPOFRANCO. E’ stata firmata dal sindaco Rino Pitanza e dalla dirigente dell’Istituto Hodierna (“Professionale” di Campofranco) prof.ssa Cumella, un protocollo d’intesa per consentire a venti alunni dell’Istituto professionale campofranchese di svolgere l’alternanza scuola – lavoro. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. <Tale accordo – ha spiegato il sindaco – sancisce un ennesimo rapporto di collaborazione tra i due Enti. Venti i ragazzi coinvolti in quello che è un progetto, a titolo gratuito per la scuola, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Con questa iniziativa e nostra volontà, mostriamo ancora una volta la nostra attenzione agli istituti scolastici e soprattutto agli studenti verso i quali vogliamo contribuire affinché abbiano ancora più possibilità di inserimento lavorativo>.