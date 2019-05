CALTANISSETTA. “I piccoli grandi classici”: è il titolo dello spettacolo ideato e curato dalla prof. Caterina Zummo che, assieme agli alunni dell’IISS “Sen. Angelo Di Rocco”, ha dato vita ad un evento davvero singolare che ha riscosso un successo significativo. Gli alunni si sono organizzati in una compagnia teatrale che la stessa prof. Zummo ha denominato “Tutti insieme dalla A alla Z”. Alla presenza della dirigente scolastica, la prof.ssa Giuseppina Terranova e del vicario, prof. Salvatore Parenti, lo spettacolo ha proposto tanta buona musica, ma anche recitazione, canto e poesia. Un singolare quanto coinvolgente mix che gli studenti del “Di Rocco” hanno ben interpretato strappando applausi a scena aperta. La dirigente scolastica, prof.ssa Giuseppina Terranova s’è complimentata con la prof.ssa Zummo, ma anche con gli alunni per un evento che ha permesso di coniugare i classici della letteratura con musica, immagini e canto. A presentare lo spettacolo è stata la stessa prof. Caterina Zummo con il contributo davvero “speciale” dell’alunna Ilenia Rivituso. L’apertura musicale è stata il primo momento dello spettacolo con i ragazzi di 1^ A, assieme al coro dei ragazzi speciali del “Di Rocco”, che si sono esibiti cantando “Cioè” con le soliste Asia Riggio ed Alessia Manzella. Ben riuscita anche la recita di una parodia dei Promessi Sposi da parte degli alunni della 1^ e della 2^ A Salvatore Tornambè, Simone Giuseppe Contino e Angelo Giadone. Molto apprezzata anche la recitazione da parte di Alissa Macaluso della 1^ A del monologo “Le donne nei classici” (tratto da un testo di Teresa Mannino). Infine, molto commovente la chiusura con musica e poesia a cura degli alunni delle quinte classi delle sezioni O ed U che, in uscita dopo 5 anni di studi, hanno voluto salutare in maniera originale la loro scuola con un mix di parole, suoni ed immagini che hanno emozionato non poco i tanti presenti nell’aula magna “Antonino Saetta” dell’Istituto.