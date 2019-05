CALTANISSETTA – Il dipartimento regionale per la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo gialla per condizioni meteo avverse dalle prime ore di stamane e per le prossime 24/36 ore. Si prevedono venti da forti a burrasca, fino a burrasca forte.

Si raccomanda alla cittadinanza la massima attenzione nel transito a piedi o in auto così come nel parcheggio in prossimità di alberi ad alto fusto, pensiline e cartelloni pubblicitari.