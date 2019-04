MUSSOMELI – Abbiamo chiesto, nella mattinata di ieri, all’assessore Toti Nigrelli notizie sul progetto “Case 1 Euro” . Così l’assessore: ”Come amministrazione, siamo molto soddisfatti dei risultati del progetto “Case 1 Euro”. Quasi dopo un anno, questa iniziativa continua ad attrarre acquirenti a Mussomeli, contribuendo in modo importante all’economia del nostro territorio. Per poterne capire l’importanza, bisognerebbe dapprima fare una disamina dei vantaggi di carattere economico, che sono molteplici: dal ristoratore all’artigiano, sono tantissimi coloro che ne stanno beneficiando. Il dato più importante è proprio l’attrazione dei capitali esteri, in ogni sua forma. A pagare le tasse e le spese delle circa 110 case già vendute nel nostro Comune, infatti, non saranno più i mussomelesi, ma gli attuali acquirenti stranieri. Un’importante iniezione di capitali che supera abbondantemente i 200.000€ annui. Inoltre, se consideriamo il progetto “Case 1 Euro” come un attrattore turistico, le stime salgono parecchio, superando 1.000.000€ solo nell’ultimo anno. A Mussomeli, da circa un anno, non è più inusuale notare stranieri in giro per il nostro Comune: un numero importante di persone che frequenta bar, ristoranti, alberghi e che fa shopping nei negozi del territorio, non è certamente un dato da sottovalutare. Oltre a ciò, la fase più importante dell’iniziativa, ossia quella legata alle ristrutturazioni delle case, sta iniziando a prendere forma. In questo caso, le valutazioni di carattere economico e sociale sono molto incoraggianti: dal tecnico che redige le planimetrie, all’artigiano che recupera gli infissi, sono tutte figure appartenenti al mondo del lavoro locale. E questo è il dato più importante. In ultimo, contro ogni nostra aspettativa, con la messa in onda del servizio della CNN, le richieste da tutto il mondo sono decuplicate. Nelle ultime 24h abbiamo registrato più di 100.000 accessi al nostro sito web https://www.case1euro.it, con picchi di 2.000 utenti unici collegati contemporaneamente. Di questi, 5.000 hanno inviato una richiesta di informazioni tramite e-mail e il nostro telefono dedicato non smette di squillare. Grazie alla nostra struttura, stiamo rispondendo prontamente a tutte le richieste di informazioni, e lo stiamo facendo in più lingue. Ancora, Mussomeli è l’unico comune italiano ad essersi dotato di un servizio online totalmente in inglese: è questo il nostro vero punto di forza. Cerchiamo sempre di accompagnare i potenziali acquirenti durante tutta la fase della compravendita. Li aiutiamo ad ambientarsi sin dal primo giorno e devo dire che il riscontro è stato molto positivo: chi arriva a Mussomeli se ne innamora. Adesso, insieme ad una casa di produzione inglese, stiamo lavorando alla realizzazione di un reality show che andrà in onda su una delle più importanti reti televisive anglosassoni. Se questo progetto andrà a buon fine, per Mussomeli sarà un trampolino di lancio che farà ricredere anche i più scettici”.