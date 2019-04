MUSSONELI – Un incontro partecipato, sabato pomeriggio a Cristo Re, dove sono stati presenti genitori e figli che hanno ascoltato il relatore prof. Massimiliano Padula, Docente di Scienze sociali e della comunicazione presso l’Istituto Pastorale Redemptor Hominis della Pontificia Università Lateranense. Presente anche il sindaco Catania. Il Parroco Tuzzeo: “I Media che hanno preso possesso in tutti i campi della vita sociale. L’argomento dei Media ci interessa come famiglia della parrocchia. Le famiglie si vanno sgretolando e la cosa importante della famiglia sono i figli. Ci sono genitori che non sanno comportarsi con i propri figli”. Il Prof. Massimiliano Padula ai genitori: “Non dimenticare di fare i genitori. Noi siamo nell’epoca dei genitori stanchi, delle istituzioni stanche, della chiesa stanca, e quindi assumere la consapevolezza della propria genitorialità; questo significa soprattutto rincominciare ad educare ma non ai tecnicismi, non dobbiamo impedire o essere coercitivi, impositivi; dobbiamo un po’ riabituarci a tutte quelle categorie dell’esistenza che abbiamo dimenticato: il rispetto della vita della persona, l’intelligenza, la sana relazione, l’affettività, lo spirito critico, quindi quelle categorie che orientano da sempre il nostro agire e che in una società molto complessa e turbolenta molto spesso vengono soffocate o messe da parte. (IL VIDEO)