“Ho appreso dal giornale “La Sicilia” di un sondaggio che ci indica al ballottaggio. lo dico con chiarezza: a me non appassionano le previsioni di voto, né quando sono positive né quando sono negative. L’unica cosa che ho a cuore è la città e le energie di tutto il Movimento 5 Stelle sono rivolte a migliorare la qualità della vita dei nisseni – a dichiararlo è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Roberto Gambino -. È certo che ci sarà un ballottaggio in città, e questi dati mi caricano di responsabilità nei confronti della mia comunità, da oggi saremo al lavoro con ancora più energia e impegno, ma lo ripeto, per noi oggi non cambia nulla, continueremo a lavorare e a stare tra la gente per ascoltare tutti quelli che hanno proposte e progetti, invitando tutti a <<scegliere Caltanissetta>> . Per noi il vero traguardo è rilanciare la nostra città, la vittoria elettorale è solo un mezzo per poter avviare il cambiamento”.