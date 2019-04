Due medaglie d’oro conquistate grazie ad un nero d’Avola e ad una Vendemmia Tardiva : doppio e prestigioso riconoscimento per l’Azienda Vitivinicola LOMBARDO di San Cataldo che ha incassato ben due ori al Concorso Enologico Nazionale dei vini DOCG, DOC e IGT a Pramaggiore (Venezia) organizzato dall’Associazione enologi enotecnici italiani – Assoenologi. La competizione giunta alla sua 58^edizione e’ la piu’ antica in Italia nel suo genere. I vini premiati dall’azienda LOMBARDO sono : un Syrah DOC Sicilia 2017 ”FALCO” e una Vendemmia Tardiva Igt 2016 ”NEKTAR” selezionati tra i circa 1.200 vini d’alta qualità passati al vaglio dalla commissione di degustazione che hanno assegnato le medaglie. Grandi soddisfazioni per chi, come la famiglia Lombardo, mette tanto lavoro e tanta passione nel curare, in primissima persona, tutte le fasi di lavoro dalla vigna alla cantina.