CALTANISSETTA – “Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sarà martedì 16 aprile a Caltanissetta. L’esponente del Governo Conte ha risposto positivamente al nostro appello e visiterà personalmente il tribunale di Caltanissetta. Si tratta di un segnale concreto di vicinanza e attenzione al nostro territorio”.

A darne notizia è il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle Roberto Gambino che, dopo l’annuncio delle scorse settimane, conferma la visita di Bonafede nel capoluogo nisseno.

“Nelle scorse settimane – spiega Gambino – ho incontrato la Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, dottoressa Maria Grazia Vagliasindi, e il Presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Caltanissetta, dottor Pierluigi Zoda, per discutere con loro delle problematiche della Corte di Appello ed in generale del futuro del tribunale di Caltanissetta. Al Ministro, tramite il vice Presidente dell’Ars Giancarlo Cancelleri, ho avuto modo di rappresentare non solo la preoccupazione per la possibile chiusura della Corte di Appello di Caltanissetta, cosa che come candidato sindaco mi impegno a scongiurare, ma soprattutto la proposta di ampliamento territoriale della stessa Corte così da aumentarne il lavoro. Un risultato davvero importante per la nostra città. I cittadini di Caltanissetta possono contare sulla mia determinazione, su questo punto il messaggio è chiaro ed inderogabile: la Corte di Appello di Caltanissetta non si deve smantellare anzi, deve divenire punto di riferimento anche per altri territori siciliani”.

Il programma prevede in mattinata la visita del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede alla Corte di Appello, mentre alle 19.30 alla sala convegni di Villa Barile, in via delle Calcare a Caltanissetta, insieme al candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Roberto Gambino, incontrerà la cittadinanza nel corso di un evento pubblico.