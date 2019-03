Martedì scorso, il 19 marzo, la comunità di Villalba ha festeggiato il suo Santo patrono S. Giuseppe. Come ormai è nella locale tradizione, nella Chiesa Madre, di cui è Arciprete Parroco Padre Achille Lomanto , è stata allestita la tavola dei “VECCHIERELLI”, imbandita ed offerta per devozione e per grazie ricevute da tanti fedeli. In serata, il meteo ha messo in forse la processione per il brutto tempo e la pioggia, tanto da fare orientare gli organizzatori al suo annullamento. Ma “la fede e la grande devozione dei fedeli – ha riferito uno degli organizzatori – hanno fatto sì che la processione si facesse ed il mal tempo, per quel breve tratto di processione, anche si è stabilizzato”. La processione si è svolta con la recita del Santo Rosario e canti. Erano presenti tutte le cinque confraternite, quella di San Giuseppe, SS.mo Sacramento, Maria SS. Immacolata, Maria SS. Annunziata e Maria SS. Addolorata. Ad accompagnare la processione la banda musicale. Il tutto si è concluso con la benedizione eucaristica impartita dal parroco con i ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita della festa, che si è conclusa con i fuochi d’artificio.