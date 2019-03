VILLALBA – Il consigliere comunale appartenente al gruppo “Amare Villalba” Vincenzo Fabio Ferreri, con lettera datata 8 marzo 2019 ed indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale si è dimesso dalla carica elettiva. Questo il testo:” Il sottoscritto Ferreri Vincenzo Fabio, consigliere comunale eletto nella lista “Amare Villalba”, candidato sindaco Zoda Eugenio, con la presente comunico di rassegnare le dimissioni da Consigliere Comunale di Villalba con effetto immediato. La motivazione è dettata da impegni personali. Con coscienza, compio questa scelta che già pensavo da qualche tempo. Non sarebbe giusto continuare ad occupare una posizione con la dovuta responsabilità. Oggi non termina il mio impegno politico, resterò presente dove sarà utile un mio apporto. Mi sento in dovere di ringraziare i cittadini, restando nei loro confronti , sempre debitore”.