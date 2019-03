VALLELUNGA PRATAMENO – Al via ai lavori di regimentazione acque meteoriche caditoie stradali a valle del territorio comunale, precisamente del tratto compreso tra la via Nazionale incrocio via Piemonte, via Garibaldi e via Farini, e la via Roma. Tali lavori, che prevedono il ripristino e l’ampliamento delle caditoie, vista l’inadeguata capacità del sistema di raccolta delle acque piovane che ha causato nei mesi scorsi notevoli disagi, sono stati voluti e resi possibili dall’emendamento, presentato dai consiglieri comunali, votato all’unanimità nella seduta del 9 novembre con delibera n. 39, su variazioni di bilancio e utilizzo avanzo di amministrazione. “Tali interventi di messa in sicurezza del territorio comunale – commentano i consiglieri del gruppo autonomo Zuzzè Gulino e Mistretta – permetteranno un miglior risultato nello smaltimento delle acque piovane e la risoluzione dei problemi legati al sopraggiungere di piogge anche intense. Non capiamo, ancora oggi, continuano i consiglieri del gruppo autonomo, come il Sindaco e la Giunta comunale abbiano annullato l’iter per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione di alcune vie con motivazioni che personalmente riteniamo discutibili e che non rispettano la volontà espressa dal civico consesso”.