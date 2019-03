RESUTTANO – Lectio di Quaresima per i giovani: giovedì 21 marzo alle 19, nella Chiesa Madre di Resuttano il Vescovo Mons. Mario Russotto svilupperà l’esegesi del capitolo 9 del Vangelo secondo Luca (Lc 9, 28-36) La veste di luce.

Dopo le Lectio di Avvento e quella per gli sposi, si completa il percorso di preparazione all’IGF (Insieme Giovani e Famiglie) che si svolgerà proprio a Resuttano l’11 e 12 maggio.

Per la Lectio dedicata ai giovani il passo evangelico che è stato scelto focalizza il momento esaltante della Trasfigurazione, teofania di Dio in Cristo Gesù reso sfolgorante di luce sul monte, insieme a Mosè e ad Elia, icone della Legge e dei Profeti, e contemplato da Pietro, Giacomo e Giovanni: in Lui il Padre ci ha detto tutto e ci ha dato tutto, secondo l’espressione di San Giovanni della Croce, ce lo presenta e ci chiede di ascoltarlo.

Nella luce della Trasfigurazione emerge come le tenebre non avranno l’ultima parola, si anticipa la luce della Pasqua, la gioia e la speranza della Risurrezione: è l’icona più impegnativa ed entusiasmante da offrire alla meditazione e alla contemplazione dei giovani, a compimento della Missione che li ha visti protagonisti in ogni realtà della Diocesi, significativamente intitolata Lo sguardo della Speranza.