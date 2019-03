RESUTTANO – A Resuttano , paese dall’aria salubre e ricco di tradizioni, si è svolta domenica 17marzo la tradizionale Tavolata di S. Giuseppe, un’antica usanza assai diffusa anche in altri paesi dell’entroterra siciliano, dove la devozione per San Giuseppe é assai sentita. C’è da dire che la tavolata, da qualche anno, viene allestita davanti la chiesa. A differenza di altri paesi dove la tradizione s i é “evoluta” nella qualità e varietà, a Resuttano la tradizione prevede sempre e solo pasta di casa con legumi, baccalà, finocchi e cardi fritti e pane di S. Giuseppe, pane dalla forma particolare, plasmato appositamente per raffigurare gli oggetti quotidiani del Santo come la barba, il bastone. Insomma un sostanzioso banchetto ricco di piatti tipici appartenenti a una cultura povera per seguire la tradizione che voleva tali cibi venissero preparati per i meno abbienti. I primi a sedersi sono stati i cosiddetti “virginiddi” 12 bambini che rappresentano gli apostoli. Quest’anno i virginiddi sono stati rappresentati dai bambini di quinta elementare che si avvicineranno quest’anno alla prima comunione. A seguire una lunga tavolata ha ospitato tutta la comunità presente. Tanto lavoro per non fare perdere una delle più vecchie tradizioni resuttanesi. C’è da aggiungere che, archiviata positivamente la tavolata, adesso il l’Arciprete parroco Padre Ignazio e la comunità sono già proiettati nei preparativi dei festeggiamenti in onore di S. Giuseppe , patrono di Resuttano , la cui ricorrenza liturgica è il giorno 19. Da ricordare anche la lectio giovani del 21 marzo nella chiesa Madre con la presenza del vescovo e di tutto l’ufficio pastorale giovani in preparazione dell’IGF che si svolgerà l’11 e il 12 giugno sempre a Resuttano.