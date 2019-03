MUSSOMELI – Fra le tante enunciazioni fatte in merito al lungo tempo trascorso per i lavori del ponte Bailey, c’ è stata, al riguardo, anche una nota dell’onorevole Azzurra Cancelleri, (pubblicata anche su questo giornale on line) che non ha lasciato per niente soddisfatto Domenico Messina. Questi ha anche postato sul social il suo pensiero che pubblichiamo integralmente: On. Azzurra Cancellieri , io penso che noi cittadini di Mussomeli, anche se montanari e dediti in gran parte all’agricoltura e alla pastorizia, parliamo, scriviamo e comprendiamo benissimo la lingua italiana. Quindi le chiedo cortesemente di non continuare ad offendere l’intelligenza di una popolazione laboriosa, onesta e particolarmente stremata da una situazione viaria che ci penalizza in tutto e per tutto! Se Lei voleva far conoscere ai suoi elettori Mussomelesi (3544 alle politiche del 2018) e a tutti quelli del suo collegio elettorale, l’impegno profuso da parte del M5S nell’eliminare , come scrive Lei “il cancro delle lungaggini burocratiche che intasano ogni procedura delle varie amministrazioni” l’avrebbe potuto fare in qualsiasi momento (sono passati quasi 6 mesi) non proprio in concomitanza con il risolversi di una storia che oramai era diventata oserei dire surreale e persino ridicola! Quindi non continui a raccontare fandonie, perché ormai è risaputo che le vittorie hanno tanti padri e le sconfitte sono sempre orfane. Ah dimenticavo Mussomeli è pure un popolo di emigrati gran parte dei cittadini, oltre alla lingua italiana, parlano scrivono e leggono anche la lingua inglese! Si scrive BAILEY! Cordiali Saluti!”