MUSSOMELI – Totuccio Scannella responsabile del locale Pd, avendo raccolto già in passato ed anche recentemente, delle lamentele da diversi cittadini per quanto riguarda gli estimi catastali ritenuti alti e, quindi, non adeguati agli attuali valori di mercato, ha organizzato per domenica prossima , 17 marzo 2019, attraverso ii gazebo sistemati in Piazza Umberto, una raccolta di firme finalizzate a chiedere a chi di competenza una riduzione del 25% sugli attuali estimi. Un argomento certamente interessante che richiede il coinvolgimento dei cittadini. (L’Intervista di Totuccio Scannella)