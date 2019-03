MUSSOMELI – Si è svolto ieri pomeriggio il consiglio comunale di Mussomeli che ha trattato, nella lunga e vivace assise, le due mozioni presentate dai consiglieri di opposizione e cioè la prima relativa alla richiesta di revoca della Deliberazione di Giunta n.201 del 18.12.2018 e della conseguente Determinazione dell’Area Amministrativa n.873 del31.12.2018. Destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata. Impegno di spesa per l’esercizio finanziario2018. La seconda mozione relativa la revoca della deliberazione di Giunta n.32 del 5 marzo 2019 relativa all’approvazione del protocollo d’intesa per l’utilizzo occasionale e temporaneo del Castello di Mussomeli da parte della Pro Loco. Argomenti che hanno registrato gli interventi dei consiglieri Enzo Munì, Salvatore Cardinale, Ruggero Mancino, Gianni Geraci, Gero Valenza, dell’assessore Seby Lo Conte e del Sindaco Giuseppe Catania. Presenti 16 consiglieri su 20. Le interviste video al sindaco Catania e al presidente del Consiglio Gero Valenza.(Video consiglio comunale in elaborazione)