MUSSOMELI – In riferimento ai “si dice” o a quello che si legge in questi giorni, in riferimento ai fondi di Democrazia Partecipata, abbiamo ricevuto dalla locale Pro Loco un comunicato stampa che pubblichiamo integralmente: “Interveniamo con questo comunicato stampa sulla vicenda relativa all’assegnazione dei fondi della democrazia partecipata solo perché nell’articolo pubblicato su uno dei giornali in line locali siamo stati direttamente ed in modo sprovveduto chiamati in causa. In base a questo articolo, infatti, sembrerebbe che una persona “ben informata dei fatti” che tanto informata non ci sembra, sostenga che sia singolare il fatto che il vertice della Pro Loco abbia partecipato all’assemblea per la selezione delle proposte sulla democrazia partecipata votando un progetto dell’Associazione FUTTITINNI. A questa persona “ben informata dei fatti” diciamo che questo suo retro pensiero è la testimonianza di quanto sia arretrato questo modo di pensare. Infatti, il vertice dell’Associazione Pro Loco, come lui stesso lo definisce, ha deciso di votare consapevolmente per il progetto battichiè proprio perché lo ritiene un progetto valido e un progetto capace di essere attrattivo nei confronti dei visitatori e, pertanto, essendo la Pro Loco una associazione che ha tra i fini istituzionali quello di promuovere il proprio territorio ha ritenuto di supportare l’azione meritoria dell’associazione FUTTITINNI che già da due anni, con tanti sacrifici e con spirito di amore nei confronti di Mussomeli, lavorava su questo progetto arrivato ormai alla terza edizione. Dunque, non si capisce per quale motivo il vertice della Pro Loco avrebbe dovuto votare contro o non votare affatto o presentare una proposta alternativa solo per il gusto di presentarla pur riconoscendo la bontà dell’evento Battichiè. Forse questa persona “ben informata dei fatti” è stata abituata ad accaparrarsi finanziamenti a discapito di altre iniziative piuttosto che spendersi per sostenere con spirito di collaborazione quei progetti che hanno dimostrato in queste due edizioni precedenti la grande attrattività e singolarità che ha consentito, tra l’altro, di rianimare culturalmente e turisticamente uno dei quartieri più importanti del nostro centro storico. Questo modo antico e miope di pensare non ci appartiene e vorremmo non appartenesse alla nostra comunità che invece dovrebbe stringersi attorno a quelle iniziative che possono rappresentare occasione di sviluppo turistico per Mussomeli. L’ulteriore aspetto messo in evidenza da questa misteriosa persona “ben informata dei fatti” che tanto informata non ci sembra è quello secondo cui la Pro Loco dopo tanti anni di latitanza si sia convertita al presenzialismo. A questa persona evidentemente poco informata vogliamo ricordare che, quando ce n’è stata l’opportunità e l’apertura alla collaborazione, la Pro Loco sia con l’attuale vertice che con il direttivo precedente si è sempre caratterizzata per la sua intraprendenza e per le tante proposte ed iniziative ricreative e turistiche realizzate a beneficio di Mussomeli e dei suoi cittadini. Purtroppo questo modo pretestuoso di ragionare e pensare ci conferma quali siano le motivazioni profonde per cui questo nostro territorio ha avuto sempre difficoltà a progredire e svilupparsi.(Il Vertice della Pro Loco)