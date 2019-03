MUSSOMELI – Altro progetto presentato dall’Amministrazione Catania andato a buon fine. Ne ha avuto notizia, ieri, il primo cittadino della comunicazione dell’avvenuta emissione del decreto di finanziamento del progetto. Si tratta del finanziamento di 600 mila euro dell’Istituto “Padre Puglisi” é finalizzato alla realizzazione di opere di ristrutturazione dell’immobile scolastico di Viale Peppe Sorce che va ad aggiungersi all’altro finanziamento di 605 mila euro per i lavori di ristrutturazione della scuola di via Madonna di Fatima. “Sono particolarmente contento – ha detto il sindaco Catania – perché questi lavori avranno le seguenti ricadute positive: – riqualificazione di un edificio scolastico, in coerenza con la strategia di recupero pianificata dalla mia Amministrazione; – l’adeguamento di una infrastruttura educativa al servizio delle nuove generazioni di Mussomeli; – la messa in circolo di risorse pubbliche utili ad alimentare l’economia locale e a implementare l’occupazione. Ringrazio pertanto i tecnici comunali per la collaborazione istituzionale che ci ha permesso di portare a casa quest’altro ennesimo finanziamento. Il grande lavoro di progettazione e di attenzione al nostro territorio messo in campo dalla mia Amministrazione continua a portare i frutti che ci aspettavamo. Ormai i progetti che sono andati a buon fine e sono stati finanziati sono diversi e per opere strategiche del nostro territorio. Per 3 di questi progetti finanziati, già le gare sono state concluse ed i lavori aggiudicati. Per almeno altri 5 progetti invece stiamo predisponendo tutti gli atti, per svariati milioni di euro, per la predisposizione delle gare finalizzate alla individuazione delle ditte che dovranno eseguire i lavori. Questo è uno dei motivi per il quale amo il mio lavoro e che mi spingono a dare il massimo fino all’ultimo giorno del mio mandato”.