MUSSOMELI – Nuovo consiglio comunale convocato dal presidente Gero Valenza per venerdì giorno 29 marzo 2019 alle ore 18 per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g_ 1)Proposta di deliberazione urgente riguardante l’approvazione del regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata; 2) Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194,comma1,lett.a) del D.Lgs n.267/2000 Sentenza esecutiva del Tribunale n. 538/2017 relativa alla Causa Pintavalle e Lanzalaco c/ Comune; 3) Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 ai fini dell’applicazione della TARI; 4) Deliberazione di dissesto C.C. n.33 del 07/07/2016:Attivazione delle entrate proprie, art. 251 D.Lgs.267/2000. Aliquota addizionale comunale IRPEF per l’anno 2019.Conferma; 5)Deliberazione di dissesto C.C. n.33 del 07/07/2016:Attivazione delle entrate proprie, art. 251 D.Lgs.267/2000. Aliquote IMU per l’anno 2019.Conferma; 6)Deliberazione di dissesto C.C. n.33 del 07/07/2016:Attivazione delle entrate proprie, art. 251 D.Lgs.267/2000. Aliquota TASI per l’ anno 2019.Conferma; 7) Deliberazione di dissesto C.C. n.33 del 07/07/2016:Attivazione delle entrate proprie, art. 251 D.Lgs.267/2000. Tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, anno 2019.Conferma; 8) Deliberazione di dissesto C.C. n.33 del 07/07/2016:Attivazione delle entrate proprie, art. 251 D.Lgs.267/2000. Tariffe TOSAP Anno 2019.Conferma; 9) Proposta di modifica regolamento IUC; 10) Deliberazione di dissesto C.C. n.33 del 07/07/2016:Attivazione delle entrate proprie, art. 251 D.Lgs.267/2000. Tariffe e determinazione numero rate scadenza TARI per l’anno 2019; 11) Deliberazione di dissesto C.C. n.33 del 07/07/2016:Attivazione delle entrate proprie, art. 251 D.Lgs.267/2000. Servizi a domanda individuale.