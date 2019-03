MUSSOMELI – Consiglio Comunale di Mussomeli, nel pomeriggio, del 25 marzo 2019, andato a vuoto per mancanza di numero Legale. L’assise era prevista per le ore 18, ed alcuni consiglieri erano già arrivati in aula. Poco dopo le 18 è arrivato in aula il sindaco Catania e successivamente gli assessori Giuseppina Territo e Seby Lo Conte. Il presidente del Consiglio Gero Valenza, dopo avere aspettato l’arrivo degli altri consiglieri, con il suono della campanella, avvia la seduta che, dopo la verifica dei presenti con la chiamata dei consiglieri da parte del Segretario del Comune, dott. Lucia Maniscalco, è stata poi rinviata di un’ora esattamente alle 19,30, poiché non si era raggiunto il numero legale. C’erano infatti, presenti 9 consiglieri su 20. Alla ripresa, la situazione delle presenze dei consiglieri in aula non è migliorata, essendo rimasti a quota 9, di cui 6 del PD, 1 consigliere di Pensare solidale e i consiglieri Mancino e Valenza. Mancavano in blocco i consiglieri che sostengono il sindaco Catania ed il consigliere Sciarrino. Costatato il mancato raggiungimento del numero legale, il presidente del consiglio Gero Valenza ha rinviato, alle ore 18 del giorno successivo, 26 marzo 2019, la trattazione dei punti all’ordine del giorno.