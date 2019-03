MUSSOMELI – Conferenza stampa, ieri mattina, in sala giunta col sindaco Catania, presenti il vice sindaco Canalella, l’assessore Lo Conte ed il presidente della Pro Loco Zina Falzone. L’argomento, ancora, sulla valorizzazione del Castello. “Oggi è una giornata molto importante, ha detto il primo cittadino Catania, per la valorizzazione del nostro territorio, grazie alla ProLoco e al nostro Consigliere Gianluca Nigrelli, che è stato coinvolto in primo piano in questa straordinaria iniziativa di Marketing turistico. Un’iniziativa che sommata alla trasmissione di “Linea Verde”, che andrà in onda il prossimo 24 marzo, lancia il nostro Castello in un circuito turistico, di cui credo non si abbia memoria negli ultimi anni. Tutti i possessori della Card nel mondo, e, quindi, parliamo di milioni di potenziali turisti, potranno visionare e acquistare direttamente, da qualsiasi parte del mondo, un pacchetto turistico (minimo due persone) su piattaforma tradotta in tutte le lingue, per un pernottamento a Mussomeli e visita personalizzata nel nostro Castello. Un’iniziativa che rientra in un quadro ben più ampio di valorizzazione del territorio che di recente ci ha visti anche presenti alle fiere di Colonia e Liegi. Iniziativa, conclusa con MasterCard, a costo zero perle casse comunali”. Zina Falzone, Presidente della Pro Loco, aggiunge: “Siamo stati inseriti nel circuito della Card a seguitoi di nostra specifica richiesta. Abbiamo proposto diversi itinerari a Mussomeli, e MasterCard ha scelto quello all’interno del nostro Maniero. Grazie alla convenzione con gli istituti “Virgilio” e “Hodierna”, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, gli studenti in abiti medievali animeranno il castello, di volta in volta, proponendo tre momenti di rievocazione storica. Guide esperte guideranno i turisti che, a fine visita, gusteranno i nostri prodotti tipici ai piedi del castello”. Il vice sindaco Francesco Canalella: “Proponiamo un pacchetto di esperienze uniche per un turismo di élite”. Il consigliere Gianluca Nigrelli: ”In Italia, il pacchertto riguarda soltanto Roma e Milano, e in Sicilia solo pochissimi itinerari come i luoghi di Montalbano o le Isole Eolie. Dunque, siamo in ottima compagnia”.