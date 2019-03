MUSSOMELI FINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI – Apertura cantieri di lavori. Pubblichiamo il comunicato stampa del sindaco Catania: “Con grande soddisfazione comunico che, dopo l’avvio del cantiere per la costruzione di un CCR – Centro Comunale di Raccolta in c.da Poverone finanziato per un importo di 700 mila euro, hanno preso avvio altri lavori relativi ad un ulteriore finanziamento per 499 mila euro (di cui 276 mila euro a base d’asta) finalizzati all’avvio dei lavori di “manutenzione straordinaria dello stallone dell’ex caserma dei carabinieri, per la realizzazione di un centro di formazione e la divulgazione del piano di protezione civile”. L’intervento consiste essenzialmente in: MUSSOMELI FINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI – Apertura cantieri di lavori. Pubblichiamo il comunicato stampa del sindaco Catania: “Con grande soddisfazione comunico che, dopo l’avvio del cantiere per la costruzione di un CCR – Centro Comunale di Raccolta in c.da Poverone finanziato per un importo di 700 mila euro, hanno preso avvio altri lavori relativi ad un ulteriore finanziamento per 499 milaeuro (di cui 276 mila euro a base d’asta) finalizzati all’avvio dei lavori di “manutenzione straordinaria dello stallone dell’ex caserma dei carabinieri, per la realizzazione di un centro di formazione e la divulgazione del piano di protezione civile”. L’intervento consiste essenzialmente in:

– Dismissione della copertura ad una falda e ricostruzione della stessa;

– Rigenerazione e consolidamento di murature antiche;

– Intervento di cucitura di lesioni in muratura;

– Realizzazione di rampa di accesso e bagno per disabili;

Dopo tanta semina, consistente nel lavoro di pianificazione e progettazione, arriva finalmente il raccolto. Cominciano ad aprirsi, infatti, i cantieri che questa Amministrazione ha progettato e voluto in questi mesi. E nelle prossime settimane apriranno ulteriori e nuovi cantieri di lavoro relativi a progetti già andati in gara ed affidati e arriveranno nuovi decreti di finanziamento per progetti presentati in questi ultimi 3 anni.

L’avvio di questi cantieri e l’arrivo di questi decreti di finanziamento al Comune di Mussomeli sono la miglior risposta, con i fatti, a chi si preoccupa solo di “chiacchierare a vanvera”. Il buon lavoro paga sempre! Il Sindaco Giuseppe Catania”