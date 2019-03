MUSSOMELI – Celebrazione Eucaristica, ieri mattina, alle 11, nella parrocchia di Cristo Re, in preparazione della Pasqua, promossa dall’Arma dei Carabinieri. Era presente il cappellano militare don Salvatore Falzone che, assieme a don Mario Raneri e don Salvatore Tuzzeo, hanno concelebrato la messa di precetto.In prima fila c’era il comandante provinciale dei carabinieri di Caltanissetta colonnello Baldassare Daidone e i comandanti delle stazioni dipendenti al Comando Compagnia Carabinieri di Mussomeli. Presente anche la Guardia di Finanza di Mussomeli col suo comandante Salvo Imbesi ed collaboratori. Invitato e presente anche il sindaco Catania e l’assessore Lo Conte. Hanno partecipato alla funzione religiosa, l’associazione dei Carabinieri in congedo, il corpo dei Vigili Urbani, il Corpo dei Vigili del Fuoco e la Croce Rossa Italiana come anche le scolaresche degli Istituti Comprensivi “Paolo Emiliani Giudici” e “Leonardo da Vinci” ed anche alcuni docenti.