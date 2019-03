CALTANISSETTA – Il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, esprime il suo cordoglio per la morte di Don Vincenzo Sorce: “Con grande sgomento ho appreso dell’improvvisa scomparsa di Don Vincenzo Sorce. Una persona straordinaria ed una preziosa risorsa del nostro territorio in campo sociale, scientifico e culturale. Un punto di riferimento sicuro per tutti coloro che si sono confrontati con le molteplici attività avviate da Casa Rosetta. Dalla prevenzione e dal contrasto delle dipendenze alla genetica, passando per l’attività di volontariato, Don Sorce è stato sempre un precursore. E’ partito dalla Sicilia estendendo il raggio d’azione in ambito internazionale con la creazione di centri in Tanzania e Brasile. Strutture che aiutano gli ultimi, gli emarginati. Sento di unirmi al dolore dei familiari, dei tantissimi dipendenti e di tutti coloro che in più di quarant’anni d’attività di Don Vincenzo Sorce hanno ricevuto i benefici delle sue azioni, molto spesso rappresentati dal bene stesso della vita messa a repentaglio da tossicodipendenze, povertà e fame, emarginazione e discriminazione”.