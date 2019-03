CALTANISSETTA – Sarà Alessandro Rossi il Presidente dell’Interact Club di Caltanissetta per l’Anno Sociale 2019/2020. La sua elezione è avvenuta infatti mercoledì 27 febbraio, durante una partecipata riunione del gruppo giovanile del Rotary Club, la più grande associazione di servizio presente a livello internazionale, svoltasi in un noto locale nisseno alla presenza di numerosi soci. Classe 2002, attualmente Rappresentante di Istituto presso il Liceo Scientifico Alessandro Volta di Caltanissetta, Alessandro Rossi sin dal 2012 è impegnato nella vita pubblica della città quando viene eletto Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi e inizia la sua carriera da giovane giornalista scrivendo il suo primo articolo per il Giornale di Sicilia. Riprende poi la passione nel 2014, all’età di 12 anni, quando comincia a collaborare con la rubrica giovanile de Il Fatto Nisseno, fornendo non solo contributi preziosi per lo sviluppo di importanti iniziative in tutta la città, ma anche portando avanti un’intensa propaganda socio-culturale a favore della terapia del sorriso e della diffusione della cultura tra i giovani. Impegno sociale che viene evidenziato anche nel 2015 quando è il vincitore di una menzione speciale per il concorso letterario “I racconti dell’anima” promosso dall’associazione Strauss di Mussomeli e finalizzato all’accoglienza verso il prossimo. È il 10 marzo 2016 quando entra a far parte dell’Interact Club di Caltanissetta ricoprendo con professionalità e dedizione gli incarichi di Consigliere durante la presidenza di Ludovico Falzone e di Prefetto durante quella di Matteo Canta. Successivamente diviene Vicepresidente con Chiara Curcuruto. Infine il tanto atteso ruolo di Presidente, “ricco sì di onori, ma soprattutto di oneri” come egli stesso ha recentemente avuto modo di affermare. Amante della musica e dell’arte, tra le sue passioni coltiva lo studio del pianoforte, la pittura e la lettura. Il neo Presidente eletto, che succederà a Chiara Curcuruto eletta Rappresentante Distrettuale del Distretto 2110 Sicilia e Malta per l’Anno Sociale 2019/2020, ha espresso gioia e soddisfazione per l’incarico ottenuto presentando altresì il Consiglio Direttivo che lo affiancherà durante tutto il corso dell’anno sociale: esso sarà composto oltre che dallo stesso Alessandro Rossi, da Chiara Curcuruto (Past President), Matteo Canta e Cheope Di Prima (Vicepresidenti), Giorgio Gruttadauria (Segretario), Michele Tornatore (Tesoriere), Ludovica Inzoli (Prefetto), Eleonora Asaro, Stefano Vizzini e Filippo Zucchetto (Consiglieri).