Tre minorenni di Gela nei guai per aver rubato 80 centesimi. I tre, accusati di furto aggravato, secondo quanto ha deciso il Gup del tribunale dei minori di Caltanissetta, dovranno svolgere per otto mesi la messa alla prova. I tre minorenni, un anno fa, avrebbero preso la chiave di una Fiat Panda del padre di uno di loro che fungeva da passepartout e avrebbero aperto – dopo aver fatto una scommessa fra loro – un’altra macchina che era parcheggiata. Ma il proprietario dell’utilitaria, segui’ la scena a distanza e chiese l’intervento di una volante. Quando il padrone dell’auto affermo’ che dal porta oggetti erano spariti 80 centesimi, per i tre ragazzini scatto’ la denuncia, anche se hanno sempre negato di aver preso i soldi. I tre fino a novembre dovranno svolgere attivita’ di volontariato e dedicarsi ad autistici e anziani