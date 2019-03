CALTANISSETTA – La Pro Nissa supera in trasferta il Campobello c5 per 4 a 2 e conquista, con 5 giornate d’anticipo, la promozione diretta al campionato di serie B. Il quintetto nisseno, che ha letteralmente dominato il girone A della serie C1, ottiene l’obiettivo che si era prefissato ad inizio stagione grazie ad ingenti investimenti economici che hanno determinato la costruzione di una autentica “corazzata”. La Pro Nissa, imbattuta in campionato, ad oggi vanta: 20 vittorie, un pareggio, 108 gol fatti (secondo miglior attacco) e 28 subiti (miglior difesa). La compagine di Caltanissetta ha anche conquistato la coppa Italia regionale di serie C; nella fase nazionale, in cui poteva competere con formazioni di analogo valore, è stata però “fatta fuori” al primo turno dal Carbognano.

Il successo ottenuto sabato a Campobello con quattro reti brasiliane, che ha certificato la matematica promozione, è stato ottenuto con una gara all’insegna del “massimo risultato con il minimo sforzo”. Nisseni guardinghi e chiusi in difesa, padroni di casa arrembanti e volitivi che però hanno dovuto fare i conti con Calogero Avanzato, portiere ennese della Pro Nissa, uno dei protagonisti principali della stagione, che ha sfoderato miracoli in serie. Il brasiliano Borges apre le marcature per i nisseni, risponde Di Bartolo. Poi Avanzato show che sul finire del primo tempo neutralizza anche un tiro libero. Nella ripresa il copione non cambia. Il brasiliano De Agostini punisce due volte gli eccessi offensivi del Campobello troppo sbilanciato in avanti nel tentativo di conquistare i tre punti. Locali che tentano la carta del portiere di movimento e trovano la via della rete con Missione al 26′ per tentare di riaccendere le speranze di un risultato positivo. Poi in pieno recupero De Agostini, per lui una tripletta, con un bolide sigla il 4 a 2. Il brasiliano però nell’esultare davanti la panchina avversaria, si lascia scappare gesti e parole di troppo, accendendo una feroce discussione. Cartellino rosso immediato per De Agostini.

Il finale (video) è da dimenticare: violenta discussione fuori dal campo, con arbitri costretti ad uscire dal rettangolo di gioco per riportare la calma, e dopo la battuta del calcio d’inizio, le giacchette nere decretano la fine delle ostilità con il triplice fischio.

Pro Nissa che per i festeggiamenti ha dovuto aspettare in realtà 45 minuti oltre il fischio finale: a Marsala, un black out elettrico ha fatto slittare la fine della partita, ma alla fine la vittoria dei padroni di casa sul Monreale ha fatto esplodere di gioia l’intero spogliatoio nisseno.