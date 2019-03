CALTANISSETTA – Il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, ha trasmesso alla presidenza del Consiglio comunale la richiesta di celebrare una seduta monotematica per acquisire i risultati della relazione di due diligence sull’Ato Ambiente CL1 consegnata dal prof. Avv. Alberto Stagno D’Alcontres.

“Nonostante il diniego all’accesso agli atti opposto dall’Ato Ambiente CL1 in liquidazione, circostanza che oggettivamente ha causato un ritardo nella predisposizione della relazione, il prof. D’Alcontres ha consegnato i risultati della due diligence chiarendo sotto il profilo giuridico e contabile i rapporti di dare e avere tra Comune di Caltanissetta e Ato Ambiente CL1 in liquidazione”, si legge nella nota.

“Con la Giunta riteniamo utile una discussione nel massimo organo democratico della città su un percorso trasparente intrapreso dall’Amministrazione comunale a tutela degli interessi della collettività e al contempo per consentire al Consiglio di esercitare pienamente le proprie prerogative di indirizzo e controllo – spiega il sindaco, Giovanni Ruvolo -. Alla luce dell’intenso dibattito che la problematica ha suscitato sia in ambito istituzionale che nella cittadinanza – prosegue -, si ritiene consequenziale la celebrazione di una seduta monotematica del Consiglio comunale per affrontare nel merito i risultati del lavoro condotto dal Prof. D’Alcontres, in coerenza con la grande attenzione riservata alla problematica nel recente passato dallo stesso civico consesso”.