MUSSOMELI – Due ore e mezzo di Consiglio Comunale. (IL VIDEO). Intanto, abbiamo ricevuto il comunicato stampa del sindaco Catania che pubblichiamo integralmente. Così scrive il primo cittadino: “Al consiglio comunale di oggi, sabato 30 marzo 2019, è successa una cosa che non mi sarei mai aspettato e che tutti i cittadini devono conoscere: i signori consiglieri di opposizione del PD, del PDR, di Pensare Solidale e di Diventerà Bellissima hanno votato contro la proposta di riduzione delle tariffe TARI (tassa sui rifiuti) creando un danno ai nostri concittadini che avrebbero potuto usufruire di tale riduzione e di ulteriori incentivi. Credo sia una delle prime volte che consiglieri votino un NO alla riduzione delle tariffe a beneficio dei cittadini (l’astensione nel nostro regolamento comunale equivale infatti a votare no). È utile che ogni cittadino lo sappia in modo da capire da chi è rappresentato. La proposta che come Amministrazione avevamo portato in consiglio comunale (con il parere favorevole dell’area tecnica, dell’area economica e dei revisori dei conti) prevedeva, infatti, i seguenti benefici per i nostri concittadini: – Riduzione delle tariffe Tari (tassa sui rifiuti) delle utenze domestiche (ad esempio: ogni famiglia a seconda del numero di componenti del nucleo familiare, con una abitazione di 80 mq, rispetto allo scorso anno avrebbe risparmiato da 20 a 30 euro),, – Aumento del Fondo per l’incentivo ai cittadini che fanno il conferimento diretto presso l’isola ecologica ex auditorium da 15.000,00 euro (dell’anno scorso) a 20.000,00 (quest’anno); – Istituzione del Fondo per l’incentivo ai cittadini che fanno il compostaggio domestico per un importo pari a 15.000,00 euro; Mi auguravo che in questo caso prevalesse il buon senso e sopratutto l’interesse nei confronti dei nostri cittadini, ma devo constatare con grande rammarico che non é stato cosi. Purtroppo lascia solo l’amarezza in bocca constatare che pur di andare contro questa amministrazione la nostra proposta è stata bocciata da questi consiglieri (sarebbero bastati 11 voti su 20 consiglieri). Meditate! Il Sindaco Giuseppe Catania).