CAMPOFRANCO – Riceviamo e pubblichiamo una nota del Mov.5 Stelle. “Quello che è successo al Consiglio Comunale del 27/02/2019 ha dell’incredibile. In barba a qualsivoglia norma, ci è stata nuovamente negata la possibilità di video registrare i nostri interventi. Ci siamo ancora opposti a tale imposizione illegittima e questa volta, però, visto che l’espulsione che avevamo subito durante il consiglio comunale del 27 Gennaio è stata illegale, si è pensato bene di toglierci la parola. Questo ovviamente ha causato un esacerbazione dei toni, scaturita anche in offese personali, ma la cosa peggiore è stata la tentata aggressione del Sindaco Pitanza ai danni del nostro consigliere Pietro Mazzara. Successivamente, la seduta è stata sospesa per circa un’ora, ed i due gruppi consiliari hanno cercato di trovare una quadra e soprattutto di evitare che la seduta possa nuovamente scadere nei comportamenti precedenti. Si è infine concordato di portare avanti i lavori d’aula, di posticipare la discussione relativa alla petizione cittadina sulle videoriprese del consiglio comunale e di organizzare un incontro formale tra i due gruppi nei prossimi giorni col tentativo di trovare proprio una soluzione alla questione “videoriprese”. Per quanto riguarda la discussione dei punti all’odg, tutte le votazioni si sono concluse con i voti favorevoli di entrambe le forze politiche. Sono quindi passate le nostre mozioni su: – Riorganizzazione asilo nido; – Riduzione TARI numero occupanti; – Rottamazione – ter; – Progetto Case a un euro; Così come anche l’accesso al fondo di liquidità per pagare i debiti; Queste le note positive che hanno fatto da cornice ad una delle sedute consiliari peggiori del nostro mandato a cui speriamo vivamente di non assistere più.”