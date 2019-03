CALTANISSETTA – “Con la riduzione del numero delle postazioni da assegnare agli operatori del mercatino settimanale del sabato ed il contestuale trasferimento da Pian del lago a via Ferdinando I si persegue l’obiettivo di rivitalizzare il tradizionale appuntamento settimanale attraverso un mercato più ordinato in una location apprezzata dagli utenti. La realizzazione di un mercato più snello nell’ambito di regole certe consentirà inoltre più efficaci controlli contro l’abusivismo e l’illegalità”. Lo afferma il sindaco Giovanni Ruvolo a margine della seduta del Consiglio comunale che ha approvato mercoledì mattina la proposta di delibera per la riduzione del numero di autorizzazioni del mercato settimanale ed il suo contestuale trasferimento. “Ringrazio il Consiglio comunale e la quarta commissione per il lavoro svolto in collaborazione con l’amministrazione comunale che in questo provvedimento ha visto l’impegno costante dell’assessore allo sviluppo economico, Giovanni Guarino e le associazioni di categoria”, conclude il sindaco.