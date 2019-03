CALTANISSETTA – Scade il primo aprile il termine per la presentazione della domanda per ottenere uno dei 45 posteggi per bancarelle in occasione della Settimana Santa. Il periodo di concessione è: dal 13 al 21 aprile; gli assegnatari dovranno effettuare il pagamento della Tosap, la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Tenuto conto dei progressi ottenuti dall’Amministrazione nello scorso anno per arretrare gli ambulanti dal percorso delle varie processioni e riti, anche nel 2019 sono previsti raggruppamenti di postazioni di vendita in determinate aree. L’area più grande è a piazza Mercato Grazia con 17 posteggi di cui 1 per la sistemazione di una giostrina. Altri punti “strategici”, piazza Calatafimi e Tripisciano con 3 posteggi ciascuno, corso Vittorio Emanuele 1 nel piazzale compreso tra il civico 2 e la Discesa Cardinale Ferrara; corso Vittorio Emanuele nella zona antistante la sede dell’università 2, via Cavour 6, via Francesco Crispi 1 addossato al bastione della via XX Settembre, via Testasecca 2 nel sottostrada accanto alla scaletta di accesso, e via Elena 1 con le dimensioni più grandi rispetto a tutti gli altri.