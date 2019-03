CALTANISSETTA – Raid vandalico al PalaMilan di Caltanissetta. Ignoti, dopo aver divelto i lucchetti, si sono introdotti negli spogliatoi distruggendo porte e suppellettili, e poi penetrando nel magazzino della Pro Nissa. La società di futsal, oltre a pubblicare le foto dell’irruzione sulla propria pagina social, ha scritto: “Nella giornata di lunedì, tra le 15 e le 17, questa sembrerebbe la fascia oraria dove si è consumata la bravata da parte di ignoti che si sono introdotti negli spogliatoi distruggendo porte, panchine ed aprendo anche un magazzino. Fortunatamente per noi, nulla di grave non è stato trafugato niente delle nostre cose, ma di certo sono episodi che vanno denunciati a tutti i livelli. Non è accettabile che la nostra società,che usufruisce della struttura e che fa enormi sacrifici anche bel abbellire a proprie spese le parti comuni, debba assistere a queste bravate. Chiediamo pertanto all’Amministrazione comunale di vigilare e di mettere maggiore attenzione e cura alle strutture di propria pertinenza. Chiediamo pertanto il ripristino,in tempi ragionevoli, dei luoghi presi di mira da questi individui perché non vorremmo sistemarli rimettendoci ancora una volta di tasca nostra. Si spera che questi atti incresciosi non si verifichino più e che non passino nel dimenticatoio. Almeno su questo speriamo di essere ascoltati dagli organi di competenza”.