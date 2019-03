Nella giornata di ieri due poliziotti nisseni, intervenuti a seguito di un incidente avvenuto nella 640, sono stati investiti da un furgone che non aveva notato il posto di blocco.

I due rappresentanti delle forze dell’ordine, fortunatamente rimasti illesi, sono stati portati in ospedale dove è stato certificato solo qualche trauma muscolare.

I poliziotti, a seguito di una chiamata, erano intervenuti per agevolare le operazioni del traffico veicolare per un incidente avvenuto nella Strada Statale 640 in direzione di Agrigento. Posizionata l’auto di servizio in prossimità del sinistro, hanno iniziato a effettuare i rilevamenti del caso. Un furgone Citroen bianco, proveniente dalla direzione opposta, non ha immediatamente compreso che il rallentamento su strada era dovuto all’incidente e ha iniziato un sorpasso con l’auto che lo precedeva. Trovandosi il blocco l’autista ha frenato ma non ha potuto evitare lo scontro con la volante.

Il veicolo, indietreggiato di qualche metro, ha investito i due poliziotti che, prontamente, hanno cercato di proteggersi gli arti.