Sabato 2 marzo, cassatelle di ricotta, pignoccata, cudduruni fritti, pan d’arancio e tantissime altre specialità coloreranno il carnevale nei Mercati al coperto Campagna Amica della Sicilia.

A Caltanissetta, in Via Fra’ Giarratana 82, sfileranno i dolci dell’entroterra, mentre a Ragusa, in via Momigliano, al Centro Vitality, oltre ai cannoli di ricotta di bufala gli studenti dell’alberghiero Ferraris prepareranno altre prelibatezze. Sempre a Ragusa ci sarà anche un laboratorio dove in bambini scopriranno l’arte agricola e a Trapani, in Via Virgilio, oltre alle chiacchiere una degustazione di dolci della Sicilia occidentale.