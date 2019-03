CALTANISSETTA – Lunedì 25 marzo i poliziotti della locale Digos hanno tratto in arresto il cittadino afgano Hederi Mohammed Hassan, di trentasette anni, in esecuzione a un mandato di arresto europeo, emesso nel maggio del 2015 dall’Autorità Giudiziaria greca, per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina con profitto, commesso in Grecia. Per tale reato l’arrestato deve scontare una pena residua di tre anni, tre mesi e quindici giorni di reclusione. L’uomo è stato individuato dagli investigatori della Digos della Questura di Caltanissetta di seguito al monitoraggio di un’insolita movimentazione di un cospicuo quantitativo di denaro, eseguito presso un Money Trasfer del capoluogo. Tra le anomalie rilevate dai poliziotti il fatto che l’arrestato non è residente nella provincia nissena. Una volta avviate le tipiche procedure investigative ed eseguiti gli opportuni riscontri attraverso i Data Base del Ministero dell’Interno, gli agenti della Digos hanno identificato l’afghano, traendolo in arresto. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto al carcere Malaspina.