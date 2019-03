CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante hanno denunciato una 50enne, originaria della provincia di Salerno, con precedenti giudiziari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna, nel pomeriggio di giovedì 7 marzo, è stata fermata nel corso di un posto di controllo eseguito da una pattuglia della Polizia di Stato in via Rochester, mentre transitava a bordo di una Citroen C3, unitamente ad altri due soggetti. Gli occupanti del mezzo, che mostravano particolari segni di nervosismo, sono stati sottoposti a perquisizione personale e del mezzo, nel corso della quale i poliziotti hanno trovato e sequestrato 14 grammi di hashish nascosti nel reggiseno della donna e circa 6 grammi della stessa sostanza recuperata sul tappetino posteriore dell’auto, dove si trovava seduta la stessa.