CALTANISSETTA – Il dirigente della direzione lavori pubblici del Comune di Caltanissetta, Ing. Tomasella, con riferimento all’impianto di pubblica illuminazione realizzato recentemente in Corso Vittorio Emanuele comunica che dopo la collocazione dei proiettori e la verifica di funzionalità dell’impianto, la ditta fornitrice aveva il compito di programmare la centralina elettronica di gestione dell’impianto. Purtroppo a causa di un errore tecnico da parte del soggetto incaricato dalla ditta fornitrice, si è verificato il guasto agli alimentatori di 15 proiettori che dovranno essere prontamente sostituiti a cura e spese di chi ha eseguito l’intervento.

Ciò comporterà un’illuminazione parziale per qualche giorno in attesa che giungano i componenti da sostituire. Componenti la cui immediata disponibilità si conoscerà lunedì e in questo caso la criticità verrà superata entro la prossima settimana.