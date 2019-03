Nelle ultime ore i Carabinieri di San Cataldo e Caltanissetta hanno tratto in arresto sei persone per diversi e distinti fatti.

Giovedì sera una coppia nissena, di 44 e 65 anni, è stata arrestata dai Carabinieri della Tenenza di San Cataldo in quanto sorpresi all’esterno del supermercato Iper del centro commerciale “Il Casale”, dopo aver appena asportato dei prodotti di modesto valore economico dall’esercizio commerciale, venendo ripresi e registrati dalle telecamere di sorveglianza. La merce, rinvenuta dai Carabinieri nella borsa della 44enne è stata restituita e i due sono stati ristretti agli arresti domiciliari a Caltanissetta in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Sempre i Carabinieri della Tenenza di San Cataldo ieri pomeriggio hanno arrestato in flagranza di reato due giovani sancataldesi di 22 e 25 anni, già gravati da precedenti, sorpresi a rubare in un appartamento di via Gabbara. I due ragazzi sono stati trovati dai Carabinieri all’interno dell’abitazione mentre pensavano di agire indisturbati e stavano persino smontando le rubinetterie dei sanitari dell’appartamento. Tutta la refurtiva è stata restituita al proprietario e i due giovani sono ora ristretti agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria nissena.

Sempre a San Cataldo i Carabinieri hanno arrestato un 38enne italiano su disposizione del Tribunale di Palermo in quanto condannato a otto mesi di reclusione in regime degli arresti domiciliari per i reati di truffa e falsità materiale, commessi a Palermo nel 2013.

I Carabinieri di Caltanissetta hanno invece arrestato un 34enne pakistano, su provvedimento del GIP del Tribunale di Reggio Calabria, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento trae origine dagli sviluppi investigativi inerenti il precedente arresto in flagranza dello straniero, avvenuto a Reggio Calabria il 17 febbraio 2018, quando i Carabinieri lo trovarono presso la stazione ferroviaria con 2 kg di marijuana.

Costante il controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, con particolare attenzione ai reati predatori, come i furti in appartamento o presso esercizi commerciali, come incessante è l’opera