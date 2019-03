CALTANISSETTA – All’età di 74 anni, questa notte, si è spento nel sonno don Vincenzo Sorce. Sacerdote dal 29 giugno 1970 ha svolto diversi incarichi, quali coadiutore nella Parrocchia Santa Barbara di Caltanissettadal 1974 al 1977. Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano dal 1975 al 1978; Docente di Catechetica presso l’Istituto Teologico Pastorale “Mons. G. Guttadauro” e presso la facoltà Teologica di Sicilia. Era canonico mansionario della Cattedrale.

Ha fondato l’associazione Casa Famiglia “Rosetta”, per l’assistenza e la riabilitazione delle persone in difficoltà (disabili, malati di aids, minori, alcolisti, giocatori d’azzardo, ragazze madri con problemi di dipendenza). In questo settore ha profuso maggiormente il suo impegno, fondando case anche in Tanzania e in Brasile, studiando le varie disabilità, coinvolgendo professionisti di ogni branca della medicina, impegnando nello studio e nella ricerca sociologi, psicologi, psichiatri e giuristi.

È stato il fondatore di diverse realtà associative: “Terra Promessa”, per i tossicodipendenti, con centri di prevenzione e comunità terapeutiche; Fondazione “Alessia” – Istituto Euromediterraneo per la Formazione, Ricerca, Terapia e lo sviluppo delle politiche sociali di Caltanissetta, specializzato nella formazione degli operatori contro la droga in collaborazione con le università di S. Diego e S. Francisco (Californi), l’Università di S. Pietroburgo (Russia), San Bonaventura e Luis Amigo(Medellin, Colombia), nonché sede della Scuola di specializzazione in somatopsicoterapia riconosciuta dal ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica Tecnologica.

Ha fondato, inoltre, la Comunità di Vita Apostolica “Santa Maria dei Poveri”, approvata definitivamente come Associazione Pubblica di Fedeli e di Diritto Diocesano in data 22 febbraio 2007, con sedi a Caltanissetta, Porto Velho (Brasile), Marsala (Diocesi di Mazara del Vallo), Partinico (Diocesi di Monreale), Pietraperzia (Diocesi di Piazza Armerina).

La camera ardente sarà allestita presso la Parrocchia Immacolata di Serradifalco; mercoledì 6 marzo, alle ore 16,30 vi sarà il trasporto presso la sede di Casa “Rosetta” in Contrada Bagno, via due Fontane, Caltanissetta. Giovedì 7 marzo alle ore 12.00 la salma sarà trasportata in Cattedrale dove, alle ore 16.30, saranno celebrati i funerali.

Caltanissetta, 4 marzo 2019